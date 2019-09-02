Yeniden ilik aranıyor

İzmir’de lösemi tedavisi gören ve ilik nakli olması gereken Sedat Tok (11) için donör arayışı sürüyor. Daha önce Almanya’da tam uyumlu donör bulunan, ancak bu kişinin bulaşıcı hastalık taşıması nedeniyle nakil yapılamayan çocuk için, tekrar ilik aranmaya başlandı.

Baba Göksel Tok, “Çok zor süreçler atlattık ve halen devam ediyor. Donör olmanın ne denli hayati bir şey olduğunu başına gelmeyen hiç kimse anlayamaz. Ben de ilik bağışçısı olup başka çocuklara umut olmak için Kızılay’a başvurdum; ancak depoların dolduğunu söylediler” dedi.



