02.09.2019 - 07:50| HANDE NAYMAN-DHA
Yeniden ilik aranıyor
Lösemi tedavisi gören Sedat Tok’a, Almanya’dan bulunan tam uyumlu donör sahibinin, bulaşıcı hastalık taşıması nedeniyle nakil yapılamadı. Küçük çocuk için yeniden ilik aranıyor
İzmir’de lösemi tedavisi gören ve ilik nakli olması gereken Sedat Tok (11) için donör arayışı sürüyor. Daha önce Almanya’da tam uyumlu donör bulunan, ancak bu kişinin bulaşıcı hastalık taşıması nedeniyle nakil yapılamayan çocuk için, tekrar ilik aranmaya başlandı.
Baba Göksel Tok, “Çok zor süreçler atlattık ve halen devam ediyor. Donör olmanın ne denli hayati bir şey olduğunu başına gelmeyen hiç kimse anlayamaz. Ben de ilik bağışçısı olup başka çocuklara umut olmak için Kızılay’a başvurdum; ancak depoların dolduğunu söylediler” dedi.
Üsküdar ve Maltepe'de trafik kazaları: 3 yaralıÜsküdar'da virajı alamayan sürücü motosikletiyle refüje çarpıp devrildi. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Aynı dakikalarda Maltepe'de meydana gelen kazada ise otomobil yol ayrımındaki tabela direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.