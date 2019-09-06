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06.09.2019 - 14:54| DHA

Yenikapı'da sergilenen lüks aracı kullandığı belirtilen Hüseyin Aksu: Gündemimiz şu an farklı...

Yenikapı'da sergilenen lüks aracı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu'nun kullandığı belirtiliyor.

Yenikapı'da sergilenen lüks aracı kullandığı belirtilen Hüseyin Aksu: Gündemimiz şu an farklı...

Aksu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava için İstanbul Adalet Sarayı'ndaydı. Aksu, iddialarla ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı. Hüseyin Aksu, "Gündemimiz şu an farklı" açıklamasında bulundu. Hüseyin Aksu daha sonra, "Bu araç depoda duruyordu. Bana tahsis edildi. Konuyla ilgili belediyenin basın birimi açıklamayı yapar" bilgisini verdi.

Öte yandan 2010 model Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı makam aracı bugün de Yenikapı'da görüntülendi.

Yenikapıda sergilenen lüks aracı kullandığı belirtilen Hüseyin Aksu: Gündemimiz şu an farklı...

 

Savaşta düşmana korku salan 'Tülütabaklar'Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, keçi, koyun postu, at ve manda kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu bir görünüme bürünen debbağların (tabak, deri işçisi) Milli Mücadele dönemindeki önemini anlatmak adına hazırlanan "Tülütabak" gösterisi, 97 yıldır devam ediyor.
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