Yenilendiğinde Türkiye'nin örnek hastanelerinden biri olacak

Prof. Dr. Memişoğlu, tamamen yenilenecek Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 1000 yatak kapasiteli olacak yeni binasında da Medeniyet Üniversitesi ile afiliye bir işletme olarak hizmetlerini sürdüreceğine işaret etti.

TÜRKİYE’NİN ÖRNEK HASTANELERİNDEN BİRİ OLACAK

Eski binanın tamamen yıkılacağını belirten Prof. Dr. Memişoğlu, “Yeni yapıda ilave bir kısım daha olacak; sonra tam kapasiteye ulaşmış olacağız. Günlük 6-7 bin hasta sirkülasyonunu karşılayabilecek şekilde hizmet vereceğiz. Bunun yanında bütün altyapısıyla anjiyosu, çocuk servisleri, doğumhanesi, çocuk cerrahisi, çocuk yoğun bakımı ile Türkiye’nin örnek hastanelerinden bir tanesi olacak. İstanbul’da üç tane hastane var bu şekilde. Bizim İPKB dediğimiz depreme dayanıklı yapılan hastanelerden bunlar. Kartal’ı hizmete açtık, bunun benzeri bir hastane kapasite olarak hemen hemen eşitler. Orası da 250 bin metrekare burası da öyle” diye konuştu.

HER İMKANIN SUNULDUĞU BU YAPILARDA BİLİME DE KATKI ARTACAK

Son 3 yılda İstanbul'un yeni yapılan hastanelerle ek 5 bin yatak kapasitesine daha sahip olduğunu anlatan Prof. Dr. Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunlardan 4'ü izolatörlü hastaneler. Okmeydanı, Kartal, Göztepe ve Başıbüyük Hastaneleri. Bununla beraber Çekmeköy'de de izolatörlü 200 yataklı küçük bir hastanemiz daha var. Bunlar depreme hazırlık anlamında bizim sağlık hizmeti sunabileceğimiz en önemli alanlar. Türkiye sağlıkta hem bilim üreten, hem de hizmeti en iyi ülkelerden biri haline gelmiş olacak. Bilim insanlarımız da bu tür yapılarda bilim üretip dünyada daha fazla söz sahibi olacak. Türkiye'de birçok bilim insanı bunları dünyaya yayın olarak ve uygulama olarak veriyor ama bu sayede çok daha artacak. Çünkü bu yapılarda aynı zamanda eğitim de vereceğiz. Asistanlar, hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanlarını yetiştireceğiz. Öyle olunca da burada yetişen insanlar, dünyada sağlık anlamında, bilim anlamında, hizmet anlamında çok daha önemli pozisyonlarda olacaklar.”

DEPREM AMINDA DAHİ AMELİYAT YAPILABİLECEK

Başakşehir'deki Şehir Hastanesi'nden de söz öden Prof. Dr. Memişoğlu, ""Özellikle Başakşehir tabii bunların lokomotifi olacak. Çünkü orada bazen inşallah dünyada yapılamayacak işleri de yapabilir hale gelecek bilim insanlarımız. Eski Göztepe Hastanesi’nin 5 katı bir hastane olacak burası. Tamamen depreme dayanıklı, altında yaklaşık 400 deprem izolatörü olan bir yapı. Deprem anında dahi ameliyathane ve sağlık hizmetleri aksatılmadan sürdürülebilecek. Odalar tek ve çift kişilik, tuvaletli, banyolu, televizyonlu, buzdolaplı, 5 yıldızlı otel konforunda tasarlandı. Burada anjiyomuz zaten var ama yeni model anjiyolar gelecek. Girişimsel radyoloji, girişimsel nöroloji olacak. Robotik cerrahi de yapabilir hale gelecekler. Şu anda zaten birçok hastanemizde en son teknolojik cihazlar var ama fiziki yetersizlikler var. Bu şekilde bu yetersizlikleri de gidermiş olacağız. Yeni bir teknoloji, uygulama geldiği zaman da altyapısı ona müsait olduğu için hemen adapte etme şansımız olacak.”

SAĞLIK TURİZMİNDE DE EN GÖZDE ÜLKE OLACAĞIZ

Şu anda İstanbul'da kamu ve özel hastanelerin toplam 40 bin yatak kapasiteli olduğunu belirten Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Kamu yatakları 21 bin bandına ulaşmış durumda. Bunların da yaklaşık yüzde 60-70’i tek kişilik dediğimiz, nitelikli oda. İstanbul’un gerçekten sağlıkta dünyanın sağlık başkenti olması hedefini gerçekleştireceğiz. Çünkü sağlık anlamında Türkiye son 15 yılda büyük devrimler yaptı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. En iyi, en kapsamlı sağlık hizmeti sunan ülkelerden biriyiz. İnsan gücü olarak da yeterlilik ve yetenek anlamında dünyaya örnek insanlar yetiştiren bir ülkeyiz. Bu yapılar sağlık turizmine de büyük katkı sağlayacak. Böylece hem Ortadoğu, Yakın Doğu, Avrupa ve hizmet alamayan bütün milletlere hizmet edebilecek bir yapıya ulaşmış olacağız. Bu da bizim için hem gelir anlamında, hem Türkiye'nin tanıtımı anlamında büyük bir avantaj sağlayacak.”

YARIM ASIRLIK BİNADA KÖKLÜ DEĞİŞİM

1972 yılında hizmete giren ve sadece Kadıköy’ün değil, Anadolu yakasının sağlık merkezlerinden biri olan Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni binanın hizmete girmesiyle en büyük değişimini yaşayacak. Eskinin “Göztepe SSK”sı olarak bilinen köklü hastane, yenilenme projesi kapsamında yılda 1,5 milyon ayaktan hastaya, 50 bin de yatılı hastaya hizmet sunacak. İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yapılan yeni binanın Türkiye’nin en büyük hastanelerinden biri olması planlanıyor.