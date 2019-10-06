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06.10.2019 - 14:01 | | İHA

Yer: Adıyaman... Kimse durduramadı, ekipler araya girdi

Adıyaman’da sinir krizi geçiren bir kişi, kendisini sakinleştirmeye çalışan akrabasını darp ederek yaralandıktan sonra kendisine zarar verdi.

Yer: Adıyaman... Kimse durduramadı, ekipler araya girdi
Sinir krizi geçiren genç ortalığı birbirine kattı
Sinir krizi geçiren genç ortalığı birbirine kattı
Sinir krizi geçiren genç ortalığı birbirine kattı
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Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Cem Evi yakınlarında ikamet eden U.C. isimli genç bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Akrabası C.C. genci sakinleştirmeye çalıştı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan C.C’ye saldırarak darp edip yaralayan şahıs, daha sonra ikamet içerisinde kendisine zarar vererek kendisini de yaraladı. Yaralı C.C.'ye olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. U.C. de olay yerine gelen polis ekiplerince alınarak olay yerinde bekletilen ambulansa alındı. Her iki yaralı tedavi edilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TIR durağa daldı: Ölü ve yaralılar varSakarya’nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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