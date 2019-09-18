MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYer altı çarşısındaki ‘klon merkezi’ne baskın
18.09.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Yer altı çarşısındaki ‘klon merkezi’ne baskın

Yer altı çarşısındaki ‘klon merkezi’ne baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Fatih Aksaray’daki yer altı çarşısında hırsızlık ve kaçakçılık şebekelerinden elde edilen akıllı cep telefonlarına eski cep telefonlarının İMEİ numarası yapıştırılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen şebekeye önceki gün operasyon düzenlendi. Ekipler, yer altı çarşısında bastığı işyerlerinden 300’e yakın klonlanmış cep telefonu ile 700 parça telefon aparatı ele geçirdi. Tanesini 100 ile 200 lira arasında değişen fiyatlara satın alıp bin liradan piyasaya süren şebeken elde edilen ürünlerin piyasa değerinin 350 bin lira tutarında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 8 şebeke üyesinin emniyetteki sorgularının sürdüğü kaydedildi

Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kameradaKuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adeta can pazarı yaşanırken, kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

O ilimizde veba karantinası!

O ilimizde veba karantinası!

Sıradaki Haber