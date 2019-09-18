Yer altı çarşısındaki ‘klon merkezi’ne baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Fatih Aksaray’daki yer altı çarşısında hırsızlık ve kaçakçılık şebekelerinden elde edilen akıllı cep telefonlarına eski cep telefonlarının İMEİ numarası yapıştırılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen şebekeye önceki gün operasyon düzenlendi. Ekipler, yer altı çarşısında bastığı işyerlerinden 300’e yakın klonlanmış cep telefonu ile 700 parça telefon aparatı ele geçirdi. Tanesini 100 ile 200 lira arasında değişen fiyatlara satın alıp bin liradan piyasaya süren şebeken elde edilen ürünlerin piyasa değerinin 350 bin lira tutarında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 8 şebeke üyesinin emniyetteki sorgularının sürdüğü kaydedildi