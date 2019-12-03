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03.12.2019 - 17:09 | | DHA

Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içti

Sınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içti

Ankara'da bir okulda çekildiği iddia edilen görüntüde, İngilizce öğretmeni sınıfta ders anlatırken, bir öğrencinin pencere kenarında sigara içtiği görüldü. Ayrıca sınıftan yükselen gürültü de dikkat çekti.

Başka bir öğrenci tarafından kayıt altına alınan bu görüntüler, dün gece sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı.

Görüntütnün, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma inceleme başlatıldı.

Yer: Ankara Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içti

Yer: Ankara Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içti

Yer: Ankara Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içti

Yer: Ankara Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içti


Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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