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05.11.2019 - 11:10 | | DHA

Yer: Avcılar... Tüm yolları denediler ama olmadı

Avcılar’da 4 katlı binanın çatı boşluğundaki kedi, itfaiye ekiplerinin çabasına rağmen yerinden çıkarılamadı.

Yer: Avcılar... Tüm yolları denediler ama olmadı
Yer: Avcılar... Tüm yolları denediler ama olmadı
Yer: Avcılar... Tüm yolları denediler ama olmadı
Yer: Avcılar... Tüm yolları denediler ama olmadı
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Gümüşpala Mahallesi’ndeki Coşkun Sokak’ta bulunan bir binanın üst katında oturan Şehnaz Selçuk, özellikle sabahları bir kedinin, evine bitişik binanın çatı boşluğundaki aralıktan miyavladığını fark ederek, itfaiyeden yardım istedi. Sevk edilen merdivenli itfaiye aracının sepetine çıkan itfaiye eri, kadının da yönlendirmesi ile kedinin bulunduğu çatı boşluğuna ulaştı. Çevre binalarda oturanların da ilgiyle izlediği kurtarma çalışmasında kedi, itfaiye erinden ürkerek içeri kaçtı. Kedinin bulunduğu binanın çatısına da çıkan itfaiye eri, ona ulaşamadı.

"TIRMANMAYI BİLE DÜŞÜNDÜM"

Kedinin 5 gündür orada olduğunu söyleyen Şehnaz Selçuk, “Benim de bir kedim var. Çatı aralığından başını uzatarak özellikle gece, sabaha karşı sürekli miyavlayan kedinin sesine artık dayanamaz oldum. Onu kurtarmak için tırmanmayı bile düşündüm. İtfaiyeden yardım istedim, tüm çabayı harcadılar ancak o kedi oradan alınamadı. Kim tarafından getirildi veya oraya nasıl girmiş anlayamadım” dedi.

53 santimetrelik şok! 15 gün süre verildiZonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Kargalar köyünde, zihinsel engelli oğluyla yaşayan Gülnaz Ardıç'ın (59) evine çıkılan, 8 basamaklı merdivenin, muhtarlığın açtığı yolu 53 santimetre işgal ettiği gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Evinin önünden geçecek yolun yeteri kadar geniş olduğunu belirten Ardıç, karara tepki gösterdi. Muhtar Mehmet Kocagöz ise Kozlu Kaymakamlığı'nca merdivenin yıkımına karar verildiğini, aile için yeni merdiven yapacaklarını söyledi.
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