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31.10.2019 - 01:36 | | DHA

Yer: BeÅŸiktaÅŸ... Bir anda yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'ta, kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen Ä°smail KasapoÄŸlu bir anda yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri KasapoÄŸlu'nun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.Â

Yer: BeÅŸiktaÅŸ... Bir anda yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±

Olay saat 23:00 sÄ±ralarÄ±nda Gayerttepe Mahallesi YÄ±ldÄ±z Posta Caddesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, koÅŸar adÄ±mlarla kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen Ä°smail KasapoÄŸlu bir anda yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olay yerine polis Â ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri 59 yaÅŸÄ±ndaki Ä°smail KasapoÄŸlu'nun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.Â 

YAKINLARI OLAY YERÄ°NE GELDÄ°

Olay yerine gelen polis ekipleri, hayatÄ±nÄ± kaybeden KasapoÄŸlu'nun Ã¼zerinde kimlik bulamadÄ±. Sadece cep telefonu yanÄ±nda olan KasapoÄŸlu'nun ailesine telefonu sayesinde ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ä°lk olarak Â olay yerine oÄŸlu gelirken, Ä°smail KasapoÄŸlu'nun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyan yakÄ±nlarÄ± olay yerine geldi.Â 

OLAY YERÄ° Ä°NCELEME EKÄ°PLERÄ° CESET ÃœZERÄ°NDE Ã‡ALIÅžMA YAPTI

Ä°smail KasapoÄŸlu'nun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸinin belirlenmesinin ardÄ±ndan olay yerine gelen Olay Yeri Ä°nceleme Ekipleri, cesedin etrafÄ±nÄ± kapatarak inceleme yaptÄ±. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ä°smail KasapoÄŸlu'nun cansÄ±z bedeni kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

GÃ–RGÃœ TANIÄžI OLAYI ANLATTI

Ä°smail KasapoÄŸlu'nu son gÃ¶ren ise YÄ±ldÄ±zposta Caddesi'nde bulunan bir restoranda Ã§alÄ±ÅŸan Mustafa Tenekekesen, olayÄ±n nasÄ±l olduÄŸunu anlattÄ±. Tenekekesen, Burada Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ã‡ay aldÄ±m ÅŸurada oturup iÃ§iyordum. Bu arkadaÅŸ koÅŸarak Ã¶nÃ¼mden geÃ§ti. Oraya dÃ¼ÅŸtÃ¼" dedi.Â 

4 yaÅŸÄ±ndaki Saliha hayatÄ±nÄ± kaybettiKayseri'nin YeÅŸilhisar ilçesinde, aynÄ± aileden 6 kiÅŸi yedikleri nardan zehirlenerek kendi imkanlarÄ±yla hastaneye gitti. Aileden Saliha ÇakÄ±r (4), doktorlarÄ±n tüm çabasÄ±na raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.
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