Yer: Denizli! KÃ¶tÃ¼ koku yayÄ±lÄ±nca ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Olay, Siteler Mahallesbi Barbaros Caddesi NurÅŸah ApartmanÄ±nda meydana geldi. ApartmanÄ±n dÃ¶rdÃ¼nce katÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ kokular yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden apartman sakinleri polise ihbarda bulundu. Ä°hbar Ã¼zerine sÃ¶z konusu apartmana gelen polis, kÃ¶tÃ¼ kokularÄ±n yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dairenin kapÄ±sÄ±nÄ± defalarca Ã§almalarÄ±na raÄŸmen aÃ§an olmayÄ±nca itfaiyeden yardÄ±m talep etti. KapÄ±yÄ± kÄ±rarak eve giren itfaiye ekibi, 24 yaÅŸÄ±ndaki Muammer KoyuncuoÄŸlu'nun mutfakta iple asÄ±lÄ± ÅŸekilde cesedini buldu.

Olayla ilgili Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Olay Yeri Ä°nceleme Timinin evde yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸma sonrasÄ± KoyuncuoÄŸlu'nun cesedi, otopsi iÃ§in Pamukkale Ãœniversitesi Hastanesi Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Cesedi almak iÃ§in eve giren itfaiye ekipleri de keskin kokudan dolayÄ± maskeÂ takmak zorunda kaldÄ±.Â

Demire asÄ±lÄ± halde cesedi bulunan KoyuncuoÄŸlu'nun Pamukkale Ãœniversitesi TÃ¼rkÃ§e Ã–ÄŸretmenliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nden mezun olduÄŸu, en az 10 gÃ¼n Ã¶nce de kaldÄ±ÄŸÄ± evde kendini iple tavana asarak intihar ettiÄŸi tahmin ediliyor.Â

Polisin olayla ilgili baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.