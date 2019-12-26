Yer: Erzurum... Geçişine bir dakika kalmıştı ki...

TCDD görevlileri, merkez Yakutiye ilçesindeki Yanıkdere hemzemin geçidini, tren geçişi sırasında araç ve yaya trafiğine kapatan güvenlik bariyerlerinin iki kolunun kırık olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Görüntülerde, 15 Aralık 2019 günü saat 15.57'yi gösterdiğinde Erzurum'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin geçişi öncesi güvenlik bariyerleri kapandı. Bu sırada hemzemin geçide yeşil renkli otomobilin sürücüsü, trenin geçişini beklemek istemedi. Aracından inen sürücü, sağ bariyer kollarının ikisini de kırdı. Ardından koşarak yeniden otomobiline binen sürücü, sinyal lambalarının ikaz vermesine aldırış etmeden trenin geçişine 1 dakika kala hemzemin geçitten geçti. Sürücü, hem kendisinin hem de başkalarının canını tehlikeye attı. Kural tanımayan sürücünün yaptıkları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

TCDD görevlileri, plakası görülen otomobilin sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine, kamera kayıtlarını alan polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.