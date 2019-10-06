Yer: HaliÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼... KarÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geÃ§mek isterken araba Ã§arptÄ±

Kaza, D-100 Karayolu EyÃ¼p HaliÃ§ Orta KÃ¶prÃ¼ Ã¼zeri OkmeydanÄ± istikametinde 00:30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddialara gÃ¶re yabancÄ± uyruklu olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen 1 kiÅŸi, Ã¼st geÃ§it yerine HaliÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zerinde yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu esnada EdirnekapÄ±'dan OkmeydanÄ± istikametine gitmekte olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n adÄ± Ã¶ÄŸrenilemeyen 34 EN 8882 plakalÄ± otomobil, yabancÄ± uyruklu kiÅŸiye Ã§arptÄ±.

OLAY YERÄ°NDE Ã–LDÃœ

Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle yabancÄ± uyruklu kiÅŸi, metrelerce sÃ¼rÃ¼klenirken Ã§arpan otomobil yaklaÅŸÄ±k 100 metre gittikten sonra durabildi. YaÅŸanan kazayÄ± son anda fark eden bir motosiklet ile bir otomobil de son anda durmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±nca bariyerlere Ã§arptÄ±. KazayÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar, durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirdi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine ulaÅŸan saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrollerde isimi Ã¶ÄŸrenilemeyen yabancÄ± uyruklu ÅŸahsÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.









POLÄ°S Ä°NCELEME YAPTIÂ

Olay yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin cansÄ±z bedeni EyÃ¼p Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Â Kaza nedeniyle D-100 OkmeydanÄ± istikametine trafik kontrollÃ¼ ÅŸekilde verildi. Yayaya Ã§arpan otomobil ile bariyerlere Ã§arpan otomobil ve motosiklet Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla otoparka Ã§ekildi. Polis kaza ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â