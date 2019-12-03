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03.12.2019 - 15:42 | | AA

Yer: Hatay... Kümeste basıldı

Hatay'da "uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma suçundan" hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı kümeste yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yer: Hatay... Kümeste basıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda "uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet Kaya'nın saklandığı adres tespit edildi.

Ekiplerin adrese yaptığı baskın sırasında evden kaçan hükümlü, bir başka evin damında bulunan kümese saklandı.

Polislerce yapılan aramada burada yakalanan Kaya, emniyetteki işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Yer: Hatay... Kümeste basıldı

Yer: Hatay... Kümeste basıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Aralık ayının son haftasında kura töreni düzenleyeceğizAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." dedi.
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