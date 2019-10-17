MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYer: Isparta... Sadece kemikleri kaldı
17.10.2019 - 13:15 | | DHA

Yer: Isparta... Sadece kemikleri kaldı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde sürüden ayrılan 5 keçi, kurt saldırısı sonucu telef oldu.

Yer: Isparta... Sadece kemikleri kaldı

Gelendost'a bağlı Bağıllı köyünde dün akşam saatlerinde çoban Saffet Çinkaya, kendisine ait keçileri otlatmak için dağa götürdü. Saffet Çinkaya, hava kararıp geri dönerken, 5 keçinin sürüden ayrılarak dağda kaldığını fark etti.

Bu sabah tekrar dağa keçileri getirmek için çıkan Saffet Çinkaya, 5 hayvanı parçalanmış halde buldu. Keçilerin, kurtların saldırısı sonucu parçalanarak telef olduğu belirlendi.

Yer: Isparta... Sadece kemikleri kaldı

Resulayn'da YPG/PKK'nın 'canlı kalkan' olarak kullandığı siviller kurtarıldıResulayn'a yakın bölgede terör örgütünden temizlenen bir köydeki siviller, YPGPKK'nın sivil halkın evlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları 'canlı kalkan' olarak kullandıklarını söyledi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Suç makinesi hırsızlar iş başındayken ev sahibine yakalandı

Suç makinesi hırsızlar iş başındayken ev sahibine yakalandı

Kıyı balıkçıları palamut bolluğundan memnun

Kıyı balıkçıları palamut bolluğundan memnun

Pazarda silahlı kavga: 2 yaralı

Pazarda silahlı kavga: 2 yaralı

Bu görüntüsü isyan ettirmişti... Avukatı da kabul etti: Tasvip etmeyiz!

Bu görüntüsü isyan ettirmişti... Avukatı da kabul etti: Tasvip etmeyiz!

Sıradaki Haber