MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYer: İstanbul... Lüks sitenin bahçesinde kadın cesedi bulundu
12.09.2019 - 22:44 | | İHA

Yer: İstanbul... Lüks sitenin bahçesinde kadın cesedi bulundu

Beylikdüzü’nde lüks bir sitenin bahçesinde hemşire olduğu öğrenilen bir kadının cesedi bulundu.

Yer: İstanbul... Lüks sitenin bahçesinde kadın cesedi bulundu

Olay, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitenin bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde bahçeye çıkan site sakinleri, gezdikleri sırada ağaçlık bölgede bir kadının yerde yattığını gördü. Daha sonra ise yanına gittiklerinde kadının hayatını kaybettiğini anlayan site sakinleri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ağaçlık alanda güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise yaptığı incelemelerin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kadının cesedinin bulunduğu bölgeye kapatarak incelemelerde bulundu. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında cesedin Sebahat A. isimli bir hemşireye ait olduğunu belirledi. Çalışmaların ardından kadının cesedi inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bahçede ölü bulunan Sebahat A.’nın asıl ölüm nedenin ise yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.



Yer: İstanbul... Lüks sitenin bahçesinde kadın cesedi bulundu


20 metrelik uçuruma yuvarlandıBursa'da, Uludağ Yolu'ndaki virajı alamayarak, motosikletiyle 20 metrelik uçuruma yuvarlanan Ünal Tamer (56), hayatını kaybetti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mucize Doktor 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor konusu ne, oyuncu kadrosu kimler?

Mucize Doktor 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor konusu ne, oyuncu kadrosu kimler?

Galatasaray maçı ne zaman hangi gün saat kaçta? GS Kasımpaşa muhtemel 11'ler ve kadrolar

Galatasaray maçı ne zaman hangi gün saat kaçta? GS Kasımpaşa muhtemel 11'ler ve kadrolar

Yer: İstanbul... Lüks sitenin bahçesinde kadın cesedi bulundu

Yer: İstanbul... Lüks sitenin bahçesinde kadın cesedi bulundu

Piyasa değeri 200 bin TL! Hemen imha edilecek

Piyasa değeri 200 bin TL! Hemen imha edilecek

Sıradaki Haber