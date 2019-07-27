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27.07.2019 - 12:39| DHA

Yer: İstanbul... Örümcek Adam!

İstanbul Fatih'te bir daireye hırsızlık için giren şüpheli yakalandı. Şüphelinin apartmana tırmanarak, evin penceresinden girmesi güvenlik kameralarına yansıdı. 12 suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Yer: İstanbul... Örümcek Adam!
Evin penceresinden giren hırsız kamerada
Evin penceresinden giren hırsız kamerada
Evin penceresinden giren hırsız kamerada
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Olay 16 Temmuz'da Mevlanakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bulunan bir apartmandan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Abdul Gaffur Ç.(18) 17 Temmuzda yakalanarak, gözaltına alındı. 12 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Abdul Gaffur Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 şüpheli hırsızlık yapacakları daireye doğru yürüyor. Şüphelilerden Abdul Gaffur Ç. apartmana tırmanarak, 3'üncü kattaki daireye çıkıyor. Şüpheli pencerenin sinekliğini söküp, aşağıda bekleyen diğer şüpheliye veriyor. Şüpheli daha sonra pencereden daireye giriyor.

Camiye giren yılan, cemaati korkuttuOsmaiye'nin Toprakkale ilçesinde, camiye giren zehirli boz yılanı, cemaatie ve öğrencilere korku dolu anlar yaşattı. Bir öğrenci tarafından fark edilen yılan, üç gün süren uğraş sonucu, yakalanarak doğaya bırakıldı.
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