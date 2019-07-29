Yer: İzmir... Balıkçı ağlarına takıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında balıkçı ağlarına takılan ve Sahipleraltı balıkçı barınağında karaya çıkarılarak emniyete alınan İkinci Dünya Savaşından kalma İngiliz Eğitim Mayını, SAS Görev Timi tarafından Uzunada imha bölgesinde imha edildi" denildi