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29.07.2019 - 11:33

Yer: İzmir... Balıkçı ağlarına takıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Karaburun'da balıkçı ağlarına takılan İkinci Dünya Savaşından kalma İngiliz Eğitim Mayını, SAS Görev Timi tarafından Uzunada imha bölgesinde imha edildiğini açıkladı.

Yer: İzmir... Balıkçı ağlarına takıldı
Yer: İzmir... Balıkçı ağlarına takıldı
Yer: İzmir... Balıkçı ağlarına takıldı
Yer: İzmir... Balıkçı ağlarına takıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında balıkçı ağlarına takılan ve Sahipleraltı balıkçı barınağında karaya çıkarılarak emniyete alınan İkinci Dünya Savaşından kalma İngiliz Eğitim Mayını, SAS Görev Timi tarafından Uzunada imha bölgesinde imha edildi" denildi

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