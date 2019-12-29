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29.12.2019 - 12:29 | | DHA

Yer: İzmir! Mezarlığa çirkin saldırı

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent Mezarlığı'ndaki yaklaşık yüz kadar mezar taşı, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kırıldı.

Yer: İzmir! Mezarlığa çirkin saldırı
Mezarlığa çirkin saldırı! Tek tek kırmışlar
Mezarlığa çirkin saldırı! Tek tek kırmışlar
Mezarlığa çirkin saldırı! Tek tek kırmışlar
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Olay, perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, mezarlığa girerek 10'uncu adada bulunan yüze yakın mezar taşını kırıp, mezarlıklara da zarar verdi.

Cuma sabahı mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, tahrip edilen mezar taşlarını gördü ve durumu polise bildirdi. Mezarlıkta çalışma yapan ekipler, şüphelileri bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

 

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