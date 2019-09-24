MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYer: İzmit... Utancından yüzünü gizledi!
24.09.2019 - 16:10 | | DHA

Yer: İzmit... Utancından yüzünü gizledi!

İzmit'te, polis ekiplerince fuhuş yapıldığı tespit edilen eve baskın düzenlendi. Evde yakalanan Azerbaycan uyruklu kadınlardan A.K. (33) gözaltına alırken, R.A. (35) ise sınır dışı edildi.

Yer: İzmit... Utancından yüzünü gizledi!

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit'in Turgut Mahallesi'ndeki fuhuş yapıldığı öne sürülen evi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, operasyon düzenledikleri evde Azeri 2 kadını yakaladı. Kadınlardan mağdur olduğu ve zorla çalıştırıldığı anlaşılan R.A., sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Fuhşa aracılık ettiği ve yer temin ettiği belirlenen A.K. ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.K., adliyeye sevk edildi.

    Akdeniz canavarı: Balon balığıJilet gibi dişleriyle teneke kutuyu yiyen canavar balık, balıkçıların ağına takıldı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    1300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

    1300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

    Hız motoru ile uyuşturucu sevkiyatına 4 gözaltı

    Hız motoru ile uyuşturucu sevkiyatına 4 gözaltı

    Arka Sokaklar fragman! 524. Yeni bölümde savcı, ekibi soruşturacak

    Arka Sokaklar fragman! 524. Yeni bölümde savcı, ekibi soruşturacak

    Firdevs'e vücudundan doku nakli yapıldı!

    Firdevs'e vücudundan doku nakli yapıldı!

    Sıradaki Haber