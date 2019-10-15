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15.10.2019 - 16:20 | | İHA

Yer: Kırklareli! Su maymunu bulundu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Sanayi bölgesinde halk arasında 'su maymunu' olarak bilinen yaralı 'Myocastor coypus' bulundu.

Yer: Kırklareli! Su maymunu bulundu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli İl Müdürlüğü’ne gelen ihbar üzerine su maymunu, İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kontrollü şekilde müşahede altına alındı. Trakya Üniversitesi Memeli Uzmanı Beytullah Özkan’a danışılarak su maymunu hakkında gerekli bilgilerin alınmasının ardından tür, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine teslim edildi.

Kızılay ekibi insani yardım için Tel Abyad'a girdiTürk Kızılayı tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden arındırılan Telabyad'da bulunan 1500 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulunuldu.
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