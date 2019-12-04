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04.12.2019 - 11:54 | | DHA

Yer: Konya... Hepsi parçalanmış halde bulundu

Konya'da, 7 araç parçalanmış halde bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yer: Konya... Hepsi parçalanmış halde bulundu
Yer: Konya... Hepsi parçalanmış halde bulundu
Yer: Konya... Hepsi parçalanmış halde bulundu
Yer: Konya... Hepsi parçalanmış halde bulundu
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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul ve İzmir'den, 'güveni kötüye kullanma' yoluyla çalındığı tespit edilen 4 ve üzerlerinde haciz kararı bulunan 2 araç ile yabancı tescilli 1 otomobilin parçalanarak, satılmak istendğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda araçlar parçalanmış olarak bulundu. K.T.A. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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