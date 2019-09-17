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17.09.2019 - 15:54 | | AA

Yer: Malatya... Böyle basıldılar

Malatya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yer: Malatya... Böyle basıldılar
Yer: Malatya... Basıldılar
Yer: Malatya... Basıldılar
Yer: Malatya... Basıldılar
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli yağma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme" suçlarını işledikleri iddiasıyla 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için kent merkezinde önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 16 ruhsatsız tabanca, 232 muhtelif çapta tabanca mermisi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kasatura ve 1 çelik yelek ele geçirildi.

Operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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