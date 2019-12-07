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07.12.2019 - 20:02 | | İHA

Yer: Muğla... Alev topuna döndü

Muğla’da gıda yüklü TIR elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası tamamen yandı. Yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yer: Muğla... Alev topuna döndü

Aydın Kuşadası ilçesinden Ahmet Özdemir yönetimindeki 35 JJ 8740 plakalı TIR, Marmaris’e götürmek için yüklediği gıda maddesi ile Ula Sakartepe rampasından inişi yaptığı sırada araçtan dumanlar yükselmeye başladı.

Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Servis ambulansı ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan araca Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri de müdahale etti.

Yer: Muğla... Alev topuna döndü

TIR yangınına Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ve Ula ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca yaptıkları müdahale ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yanan araca Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri de müdahale etti.

Yer: Muğla... Alev topuna döndü



TIR yangını sonrası Marmaris ve Köyceğiz istikametine trafik akıyı bir süre durduruldu. Aracın tamamen söndürülmesinin ardından trafik tek şeritten açıldı.

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