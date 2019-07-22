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22.07.2019 - 13:07| DHA

Yer: Samsun! Önce evini ateşe verdi sonra da...

Samsun’un Bafra ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.Ş., evini ateşe verip, eşyalarını balkondan attı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülürken, sinir krizi geçiren kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Yer: Samsun! Önce evini ateşe verdi sonra da...

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi Aktaş Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.Ş., 3'üncü katta bulunan evini ateşe verdi. Durumu fark eden komşuları, polis ile itfaiyeyi aradı.

Ancak kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine kapıyı açmadı. A.Ş. mutfaktan aldığı eşyaları balkondan atmaya başladı.

Yer: Samsun Önce evini ateşe verdi sonra da...

İtfaiye ekipleri, dışarıdan başlattığı müdahale ile yangını büyümeden söndürdü. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler ise A.Ş.'yi ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. A.Ş., hastanede tedavi altına alındı.

Yer: Samsun Önce evini ateşe verdi sonra da...

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