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20.07.2019 - 22:10| İHA

Yer: Uşak! 'Amerikan rüyası' ele geçirildi

Uşak’ta jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın üzerinden prestij ve ‘Amerikan rüyası’nın sembolü olarak bastırılan 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şahsın sayılı bastırılan banknotu nereden buldukları ise araştırılıyor.

Yer: Uşak! 'Amerikan rüyası' ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt beldesinde elinde 1 milyon dolarlık banknot bulunduran şahıs bilgisine ulaşan Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahıslardan Y.K., isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 1 milyon dolarlık banknot ise jandarma ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Şahsın 1 milyon dolarlık banknotu nasıl ele geçirdiği yada nereden bulduğu ise soruşturma sonunda netlik kazanacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

Öte yandan, ele geçirilen 1 milyon dolarlık banknotun 1988 yılında ABD tarafından prestij amacıyla bastırıldığı bildirildi. Uluslararası Milyonerler Birliği tarafından ticari başarı ve ‘Amerikan rüyası’nın sembolü olarak üretilen 1 milyon dolarlık banknotlar gerçek para yerine geçmemesine rağmen koleksiyoncular arasında 10 binlerce dolara alınıp satılıyor.

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