Yere tÃ¼kÃ¼rme diyene Ã¶lÃ¼mÃ¼ne dayak Araya giren kadÄ±na da yumruk

Esenyurt'taki olay geÃ§tiÄŸimiz salÄ± gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, yol kenarÄ±nda beklediÄŸi sÄ±rada yoldan geÃ§en gruptaki bir kiÅŸinin yere tÃ¼kÃ¼rmesi Ã¼zerine uyarÄ±da bulunan Birol Åž. (52) saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Birol Åž. yere tÃ¼kÃ¼ren kiÅŸiye, "Evde de yere tÃ¼kÃ¼rÃ¼yor musun?" deyince feci ÅŸekilde dÃ¶vÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±. 7 kiÅŸi olduÄŸu belirtilen saldÄ±rganlarÄ± mahalle sakinleri uzaklaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada bir kadÄ±n da saldÄ±rÄ±ya engel olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ancak gruptakilerden biri, kadÄ±na da yumruk attÄ±. Birol Åž.'yi dÃ¶ven saldÄ±rganlar uzaklaÅŸÄ±rken Ã§evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis sevk edildi.

ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä° OLMADI

Ã‡evredekiler dayak yiyen adama yardÄ±m etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa sÃ¼re sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Yere tÃ¼kÃ¼ren kiÅŸiyi uyardÄ±ÄŸÄ± iÃ§in dayak yediÄŸi belirtilen Birol Åž. ve kadÄ±nÄ±n "mahallenin genÃ§leri" diyerek ÅŸikayetÃ§i olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Ã–te yandan Birol Åž.'nin feci ÅŸekilde dÃ¶vÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ anlar gÃ¼venlik kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, adamÄ±n yanÄ±na gelen gruptakiler yumruklarla saldÄ±rÄ±yor. Bu sÄ±rada orada olan bir kiÅŸiler kavgayÄ± ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ancak ÅŸÃ¼pheliler araya girmek isteyenleri uzaklaÅŸtÄ±rÄ±yor. Yoldan geÃ§en bir kadÄ±n da adamÄ±n darp edilmesini Ã¶nlemek iÃ§in araya girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Birol Åž.'nin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ip, kollarÄ±nÄ± aÃ§arak, ÅŸehir eÅŸkÄ±yalarÄ±nÄ± uzaklaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±na saldÄ±rganlardan biri yumruk atÄ±yor.

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