Yerleşme kanaması ne zaman olur? İmplantasyon nedir?

Başarılı bir döllenmenin sonucu ortaya çıkan yerleşme kanaması konudan haberdar olamayan anne adaylarını tedirgin ediyor. Birçok kadın "İmplantasyon nedir?" sorusuna cevap ararken konuyu az çok bilenler ise "Yerleşme kanaması ne zaman olur?" soruna cevap arıyor. İşte konuya dair bilgiler...

YERLEŞME KANAMASI NE ZAMAN OLUR?

Yerleşme kanaması ve üstüne görme olarak bilinen implantasyon, hamilelik belirtilerinin en başında yer almaktadır. Genellikle anne adayları tarafından adet kanaması ile karıştırılsa da yerleşme kanamasının adet kanamasından çok farklı olduğunu ifade edebilmek mümkündür. embriyonun döllenmeyi gerçekleştirmesi ile birlikte yaşamsal faaliyetlerini karşılayabilmesi için rahime bağlanması gerekmektedir. Embriyo rahime bağlanırken meydana gelen hareketler ise rahim içi astarında bulunan kılcal damarların patlamasına ve hafif bir şekilde kanama meydana gelmesine neden olur. Halk arasında genellikle üstüne görme olarak adlandırılan yerleşme kanaması, döllenmeden sonraki 10 ile 14 gün arasında meydana gelmektedir. Adet tarihinden ise yaklaşık 4-5 gün önce yerleşme kanamasının meydana geldiğini ifade edebilmek mümkündür. Bu nedenle yerleşme kanaması erken gelen adet kanaması ile sık sık karıştırılmaktadır.

YERLEŞME KANAMASI NASIL OLUR?

Yerleşme kanaması, herkeste kesinlikle görülmesi gereken bir kanama değildir. Genellikle 3 kadından biri yerleşme kanamasını yaşıyor. Bazı kadınlar hamilelikleri sırasında üstüne görme yani yerleşme kanaması ile karşılaşmazlar. Üstüne görme yani yerleşme kanaması genellikle akıntı şeklinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle adet kanamasından çok farklı olarak yoğun bir şekilde gerçekleşmez. Yerleşme kanamasının rengi genellikle çok açık ve pembeye yakındır. Bunun dışında yerleşme kanamasının yapısı da koyudur. Ancak yerleşme kanaması, bazı kadınlarda yoğun bir şekilde görülebilmektedir. Bu durum kişiden kişiye değişkenlik gösterebileceği için koyu ve yoğun olması durumunda endişe duyulmasına gerek yoktur.

Yerleşme kanaması, adet kanamasından farklı olarak çok daha kısa sürede bitebilir. Adet kanaması 4 ile 7 gün arasında sürerken yerleşme kanaması ise 3 saat ile 3 gün arasında gerçekleşmektedir. Ayrıca yerleşme kanamasında herhangi bir ağrı meydana gelmez. Fakat bazı kadınlarda adet sancısına benzer hafif ağrıların meydana geldiğini ifade edebilmek mümkündür. Bu ağrılar çok uzun sürmez.