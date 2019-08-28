Yerleştirmelerde son durum ne?

İlk ve ortaöğretim kurumlarında ders zili 9 Eylül’de çalacak. Üniversiteler de eylülün ikinci haftasından itibaren derslere başlayacak. Ancak hem liselerde hem de üniversitelerde yerleştirmeler tamamlanmadı. Liselerde nakil dönemleri sona erdi ancak hâlâ öğrencilerin ve velilerin okul arayışı sürüyor; özellikle de istediği okula yerleşemeyenlerin. Çünkü sınavla alan okullara, bu yıl liseye başlayacak öğrencilerin ancak yüzde 10’u girebilmişti.



Adrese dayalı sisteme göre de Anadolu liselerine giremeyenlerin bir kısmı, meslek ya da imam hatip liselerine kayıt yaptırmak durumunda kalmış, bu okulları istemeyip maddi olanağı bulunanlar özel okullara yönelmiş, bulunmayanlar da açık liselere yerleşmişti. İstediği okula yerleşemeyenler için nakiller yeni bir şans demekti ancak nakil döneminde de aradığını bulamayanlar, bir umut yeni bir nakil döneminin açılmasını istiyorlar.



Yüz binlerce aday bekliyor



Üniversitede, merkezi yerleştirmede tercih yapıp da herhangi bir programı kazanamayan adaylar için ek yerleştirme ikinci şans demek. İlk yerleştirme sonuçlarına göre lisansta 38 bin 167, ön lisansta 33 bin 66 olmak üzere, toplam 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Kazanıp da kayıt yaptırmayanlarla birlikte boş kontenjanların 100 bine ulaşması bekleniyor. Bu kontenjanlar arasında tıp, hukuk, eczacılık, diş hekimliği gibi gözde programlar, ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ gibi gözde üniversiteler de yer alabiliyor. İlk yerleştirme sonuçlarına göre açıköğretim programlarına yerleşen 150 bin 715 adayla birlikte 904 bin 176 aday, tercihlerinden birine yerleşmişti. Tercih yapanların sayısı 1 milyon 113 bin 640’tı, 209 bin 464 aday, açıkta kalmıştı. Bu adaylar için ek yerleştirme büyük bir fırsat.



Herkes başvuramıyor



ÖSYM henüz kılavuzu yayınlamadı ancak önceki yıllardaki kurallara göre ek yerleştirme şöyle yapılacak:



Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.



Ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Yani adayların programın taban puanı üzerindeki puanı varsa tercih yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde tercihi boşa gidecek.



Puanı oluşmayanları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanan adaylar tercih edebilecek.



YKS’de özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar da ek yerleştirmede tercih yapabilecek.



Adayların programların koşullarını karşılamaları gerekiyor. Aksi takdirde kazansalar da kayıt yaptıramayacaklar.



Liselerde tekrar nakil isteniyor



Liselerde nakiller sona erdi. Ancak istediği okullardan birine yerleşemeyenler, tekrar nakil şansı tanınsın istiyor ve sosyal medya başta olmak üzere pek çok kanaldan seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Geçen yıl 4 dönem halinde düzenlenen nakil başvurularının ikiye düşürülmesini yanlış bulan veliler, özel okullara geçişlerin sürdüğüne dikkat çekiyor ve bu öğrencilerden boşalan kontenjanlar için yeniden nakil tercihlerinin alınmasını istiyorlar. İşte o görüşlerden bazıları:



Özel okullara kayıtlar devam ettikçe açılan kontenjanlara kimler yerleşecek? Geçen yıl 4 nakil hakkı tanınırken bu yıl 2 nakil olması adaletsizlik. 3. nakili bekliyoruz.



Oğlumun puanı Anadolu lisesine yetmiyor diye sistem hiçbir okula atamıyor. İl ve İlçe MEB’e gittiğimde açıkta kalacağını ve açık liseye gideceğini söylüyorlar, bu çocuğu okul hayatından koparmaktır.



Neden Anadolu liselerinin sayısı artırılmıyor, veli çocuğunu imam hatibe göndermek zorunda mı? Bu kadar da bezdirmeyin halkı, isteyen zaten gidiyor.



Hiç mi kimse özele yazdırmadı çocuğunu? 3. nakil olmalı. Kontenjanlar Anadolu liselerinde doluyorsa bazı okulları Anadolu’ya çevirmeliler.



O kadar stresli bir yaz tatili geçiriyoruz ki 92.47 ile açıkta kaldık. Komisyona başvurduk, Anadolu liselerinde kontenjan yok, nereye gidecek bu çocuk? Sonuç 6 Eylül’de açıklanacakmış okullar 9 Eylül’de açılıyor, okul hazırlığı bile yapamıyoruz, umudumuz tükendi.