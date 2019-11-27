Yerli füzeler tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti grup toplantısında açıkladığı savunma sanayi projelerinden Göktuğ, Türkiye’nin ilk havadan havaya atılan füzesi. Türk savunma sanayiine önemli sistemler geliştiren TÜBİTAK SAGE (Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü), ilk kez IDEF 2017’de görücüye çıkardığı, “Göktuğ proje” ile Türk Hava Kuvvetleri’nin hava hâkimiyetini artırmayı hedefliyor. “Göktuğ” füze ailesi; görüş içi hava füzesi “Gökdoğan” ve görüş ötesi hava füzesi “Bozdoğan”dan oluşuyor. Bu füzeler havadan havaya yani savaş uçaklarından, hava soluyan araçlara atılıyor. Bu yıl F-16’larla ilk uçuşunu yapan Göktuğ projesinin, balistik atış testleri başarıyla gerçekleştirildi. Önceki gün yapılan test atışlarında projede kritik bir eşik geride bırakıldı. Kızıl ötesi arayıcı başlığa sahip Bozdoğan, savaş uçağını temsil eden fırlatma platformundan ateşlendi. Füze, havada yaklaşık 4 kilometre irtifada seyreden bir hedefe angaje oldu ve gerçekleştirilen atışta tam isabet sağlandı.

Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip Bozdoğan’ın uçaktan atışlı testleri de 2020’de yapılacak ve ardından TSK envanterine katılacak. Orta-uzun menzilli olan Bozdoğan, görüntülemeli kızıl ötesi arayıcı başlığa sahip ve her açıdan atış imkanı veriyor. Projenin diğer ürünü Gökdoğan ise, ısıya duyarlı, kısa menzilli füze olarak ön plana çıkıyor.