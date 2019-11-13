13.11.2019 - 10:12 |
Yerli Malı Haftası ne zaman?
Her yıl okullarda yerli malı haftası düzenleniyor. Amaç yerli ürünlerin kıymetine önem çekmek. Yerli Malı Haftası için tarih yaklaşırken tam tarih konusunda ikircik yaşayanlar "Yerli Malı Haftası ne zaman?" diye soruyor.
I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla her yıl okullarda "Yerli Malı Haftası" düzenleniyor. Aralık ayında etkinliği düzenlen yerli malı haftasının tam tarihi merak ediliyor. İşte detaylar...
YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?
Yerli Malı Haftası her yıl aralık ayının 12'si ile 18'i arasında düzenleniyor. I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır.
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