Yerli otomobil fiyat belli oldu mu, yerli otomobil ne zaman çıkacak? İşte yerli otomobil resmi

Yerli otomobil tanıtımı 27 Aralık'ta Gebze'de gerçekleşti. İlk yerli otomobil siparişini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Peki, yerli otomobil ne zaman çıkacak? Yerli otomobilin fiyatı ve ismi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Yerli otomobilin üretimi için Bursa Gemlik'te Haralar Bölgesindeki TSK'ya ait araziye fabrika kurulacak. Tesisin öngörülen toplam sabit tutarı 22 milyar lira olacak.

Karakaş, ürün gamında 15 sene içinde 5 model olacağını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:“İlk 2 senede SUV’la başlayıp, akabinde 18 - 24 ay içinde C segment sedanımızı getireceğiz. Bu markanın isimlendirme sürecini önümüzdeki sene ortası tamamlamayı düşünüyoruz.” dedi

TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, aracın 2020’de ülkenin en önemli küresel markalarından biri olacağını belirterek, “2021’de fabrikamızı açacağız. 2022’de de ilk aracımız banttan çıkmış olacak” dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’yi yarım asırlık hayaline kavuşturacak dev bir adım atıldığını dile getirerek 15 yılda en az 22 milyar lira tutarında yatırım yapacaklarını bildirdi. Hisarcıklıoğluo tomobilin sadece Türkiye’de üretilmeyeceğine dikkati çekerek, “Markası, patenti, tasarımı bizim olacak. Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız” dedi.

ÖN SİPARİŞ VERİLEBİLECEK Mİ?

Türkiye'nin otomobilini geliştirdik. Ön sipariş konusu hep sorulur. Zamanı geldiğinde siparişler alınacak. Ön sipariş için biraz erken. Biz piyasaya çıkmaya yaklaşalım, sonra ön siparişleri alırız.

Aracı güçlü bir hayvana benzettik. Pars ve kurt, güçlü bir kedi tasarımı yaptık. Sürücüler aynadan baktığında güçlü bir tasarım görecek. Bizden bir çizgi, palabıyık gibi...

Kadın mühendislerin de çok büyük bir payı var. Yüzde 25 şu an aramızdaki kadın çalışan sayısı. Ama hedefimiz yüzde 33. Kadın tasarımcılar ve mühendisler her konuda büyük katkıda bulundular.

YERLİ OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ

200 beygir ve 400 beygirlik iki alternatif olacağını ifade eden Karakaş, şunları kaydetti:“Aracımızı arkadan itişli veya çift motor dört çeker olarak düşündük. 200 beygirli aracımız ile 7.6 saniyede, 400 beygirli aracımız ile 4.8 saniyede aranızdaki hızseverleri resmen koltuğa yapıştıracağız. 500 kilometre menzil ve hızlı şarj ile 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz."

Otomobilin “en”lerine işaret eden Karakaş, “Segmentinde en uzun aks mesafesi olan otomobilden bahsediyoruz. En geniş iç hacme ve en yüksek performansa sahip olacak. Toplam sahip olma maliyetinde ise elektrikli araç olmanın verdiği avantaj ile en uygun araç olacak. 2022 yılında seri üretime başladığımızda bizim şirketimiz ödenmiş öz sermayesi en yüksek otomobil şirketi olacak” dedi.

Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak. Yerli otomobil için 30 bin alım garantisi sağlanacak.





YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI NE KADAR?

2 sene sonrası için fiyat vermek doğru olmaz. Bu otomobil kimden pazar payı alır diye düşünüp ona göre fiyat belirlenecektir.

Yurt dışından otomotiv sektöründe söz sahibi arkadaşlarım kendi aralarında "Bakın Türkiye'de neler oluyor" diye birbirlerine mesajlar atmışlar...

Uçtan uca bir geniş bir ekran alanı var. Sürücü ve yolcu için ekranlar mevcut. Ortada ise kumanda merkezi olarak kullanılacak bir panel var. Ön konsol uçak panelini anlatıyor. Avrupa'da bu tarz bir tasarı bir ilk. Aracın içi çok geniş.

Bizi saran güçlü kuvvetli bir iç tasarım var. Kendinizi güvende hissetmenizi sağlıyor. Otomobilde en beğendiğim özellik. Dışarıdan yalın olan otomobilin içinden teknoloji fışkırıyor.

Bu araç pazara çıktığı zaman güvenlik açısında en üst seviyede olması lazım. Savunma sanayiide mükemmel mühendislerimiz var. Helikopteri modelleyen arkadaşlar bu aracı da modelliyor. Biz büyük bir ekibiz.





YERLİ OTOMOBİL MARKA ADI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Önümüzdeki senenin ortasında markanın adı belli olacak. Önemli olan markanın bütün DNA'sını yansıtan bir marka ismi olmasıdır.

Tasarımdaki çizgiler araçları daha güçlü ve iri gösteriyor.

2022 sonuna doğru aracımızı çıkardıktan 18 ay sonra sedanımızı çıkarmak istiyoruz. Önce SUV pazara sunulacak. Diğer modeller kademeli olarak piyasa çıkarılacak.



