Yerli otomobil fiyatı belli oldu mu? Yerli otomobil saat kaçta tanıtılacak, ismi belli oldu mu?

Yerli otomobil konusunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bugün tanıtımı yapılacak olan yerli otomobilin üstündeki örtü bugün kalkacak. Bugüne kadar birçok görselin brandalı bir şekilde paylaşıldığı yerli otomobilde örtü bugün kalkacak. Yerli otomobilin tanıtımına kısa bir süre kala vatandaşlar yerli otomobilin tanıtımın yapılacağı saati ve yeni tanıtılacak olan otomobilin isminin ne olacağını merak ediyor. Bunun yanı sıra en fazla merak edilen konu başlıklarından bir diğeri de yerli otomobilin fiyatı? Peki Yerli otomobil ne kadar olacak?

YERLİ OTOMOBİL NEREDE ÜRETİLECEK?

Sadece Türkiye'de değil dünyada da yeni bir ekonomik döneme giriliyor. Bu dönemde otomotiv sektörü değiştirici ve taşıyıcı rol üstleniyor. Türkiye'nin 2023'e damga vuracak projeleri arasında yer alan yerli otomotiv ise Bursa'da üretilecek. Konsorsiyumun yerli otomotivi üretmesi için en uygun alan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) olarak görülüyor. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.

YERLİ OTOMOBİL SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye’nin yerli otomobili bugün Gebze’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla tanıtılacak. Erdoğan’ın tanıtımın ardından yerli otomobille Osmangazi Köprüsü’nü geçmesi bekleniyor. TOGG dün TwItter hesabından saat 14.53’te yerli otonun içinden ilk fotoğrafı paylaştı.

YERLİ OTOMOBİLİN İSMİ NE OLACAK?

Yerli otomobil tanıtımı öncesinde en çok tartışılan konuların başında ise yerli otomobilin isminin ne olacağı geliyor. Bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmış olmasa da isminin bugün yapılacak törende açıklanabileceği ifade ediliyor.

Ancak sosyal medya kullanıcıları şimdiden yerli otomobilin isminin ne olacağı konusunda tartışmaya başladı. Dün TOGG’un twitter hesabında saat 14.53’te yerli otomobilden bir fotoğraf paylaşılmasıyla, otomobilin isminin ‘Fatih’ olabileceği ifade edildi. Otomobilde bulunan ‘lale’ figüründen yola çıkanlar ise isminin ‘İstanbul’ olabileceğini ileri sürdü. Sosyal medyada gündeme gelen diğer isimler arasında ise ‘Ottoman’, ‘Wolf’ (kurt), ‘Atak’ ve ‘Türker’.

YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Yerli otomobilde seri üretimin başlayacağı tarihlerde fiyat bilgisinin açıklanması bekleniyor.