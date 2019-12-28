Yerli otomobil özellikleri neler? İsmi açıklandı mı? Fiyatı ne kadar?

Tüm Türkiye dün yerli otomobili konuştu. Muhteşem bir organizasyonla yerli otomobil tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille kısa bir tur atarken otomobilin özellikleri merak edildi. Öte yandan Yerli otomobilin ismi ve fiyatı da cevap bulmayı bekleyen konular arasında...

YERLİ OTOMOBİL İSMİ VE FİYATI NE?

Yerli otomobilin ismi ve fiyatı belli değil. Otomobilin fiyatının ve isminin önümüzdeki yıllarda açıklanması bekliyor.

ÖZELLİKLERİ

Türkiye’nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Sürücü odaklı kokpit tasarımı

Üç kollu deri kaplı etli direksiyon simidi

Yüksek malzeme ve işçilik kalitesi

Kapı içlerine yerleştirilmiş geniş hoparlör ve gelişmiş müzik sistemi

Mavi LED iç aydınlatma ışıkları

10 inç ve üstü ebatlı sınıfının en geniş dokunmatik bilgi ekranı

Geniş gösterge tablosu ve ikinci bilgi ekranı

Deri döşeme yüksek kaliteli koltuklar

Şık havalandırma ızgaraları

Küçük ve ergonomik tasarlanmış metal kumanda kolu

Yumuşak ve kalite hissini yükselten kokpit kaplamaları.

Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor.