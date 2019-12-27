Yerli otomobilin fotoğrafları ve resmi... İşte ilk görüntüler... Peki, Yerli otomobil ön siparişi ne zaman verilecek?

Yerli otomobil muhteşem bir ilgiye neden oldu. Tarihi anlara bugün şahitlik ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi Ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank ile TOGG üyelerinin katkısıyla yerli otomobil tanıtıldı. İlk görüntüler geldiğinde heyecan katsayısı da arttı. Şimdi vatandaşlar yerli otomobilden ilk görüntüleri merak ederken bir yandan da "erli otomobil ön siparişi ne zaman verilecek?

" sorusuna yanıt aramaya başladı.

YERLİ OTOMOBİLİN İÇ MEKAN AYRINTILARI

İç mekanında son derece modern ve şık hatları dikkat çeken otomobilde en ince ayrıntıların düşünüldüğü görülüyor. İşte Türkiye'nin otomobilinin ortaya çıkan iç mekan ayrıntıları...

• Sürücü odaklı kokpit tasarımı

• Üç kollu deri kaplı etli direksiyon simidi

• Yüksek malzeme ve işçilik kalitesi

• Kapı içlerine yerleştirilmiş geniş hoparlör ve gelişmiş müzik sistemi

• Mavi LED iç aydınlatma ışıkları

• 10 inç ve üstü ebatlı sınıfının en geniş dokunmatik bilgi ekranı

• Geniş gösterge tablosu ve ikinci bilgi ekranı

• Deri döşeme yüksek kaliteli koltuklar

• Şık havalandırma ızgaraları

• Küçük ve ergonomik tasarlanmış metal kumanda kolu

• Yumuşak ve kalite hissini yükselten kokpit kaplamaları.

ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nda konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Buradan bir müjde açıklıyorum. Bursa'da Gemlik'te silahlı kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var. 1 milyon metrekaresini yerli otomobilin yapılacağı fabrika için tahsis edeceğiz.

Araç sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek, Seri üretime geçtiğimiz Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk ve tek suv modelinin sahibi olacağız.

Bu otomobilin satışa sunulacağı 2022 öncesi milletimiz için ön sipariş süreci başlatılabilir. Recep Tayyip Erdoğan oalrak şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum.

Rabb'imin izniyle Türkiye, önümüzdeki dönemin yükselen değeri, attığı adımları takip edilen ülkesi olacaktır." diye belirtti.