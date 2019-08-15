Yerli silahların üretimi tam gaz devam ediyor

Bu yıl 66 bin silah üreteceklerini belirten Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, “Önceliğimiz TSK’nın hafif silah ihtiyacını karşılamak. Bunu karşıladıktan sonra yurt dışından gelen talepleri de değerlendireceğiz” dedi.

52 bin sipariş

MPT-76’nın seri üretimine 2017’de geçtiklerini ifade eden Gümüş, “İlk sözleşme olarak 23 bin silahı başarıyla üretip TSK’ya teslim ettik. Bu üretimin arkasından 33 bin adet daha yeni sipariş aldık. Bunun da ilk kafilesi olan 4 bin 500 adedinin üretimini tamamladık. Şu anda TSK tarafından kabul testleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde inşallah onun da sevkiyatını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Piyade tüfeklerinin ardından milli keskin nişancı tüfeklerinin üretimine başladıklarını belirten Gümüş, şunları söyledi: “Bunlardan biri ‘Bora-12’. 3 bin adedini Jandarma Genel Komutanlığı’na yoğunluklu olmak üzere üretip teslimatını gerçekleştirdik. İkinci bir keskin nişancı tüfeğimiz olarak ‘KNT-76’ var. Bu da yarı otomatik. MPT-76 silahımızın keskin nişancı versiyonu diyebiliriz. Şu ana kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettiğimiz 619 adet KNT-76 silahımız var. 2018’de 58 bin adet silah üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl bütçemize koyduğumuz 66 bin silah üretiminin yaklaşık 40 binini bitirdik.”