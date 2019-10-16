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16.10.2019 - 15:14 | | AA

Yerli ve milli silahlar sahaya damga vurdu!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış  Pınarı Harekatı'nda büyük ölçüde yerli ve milli ürünleri kullanırken, savunma  sanayisine yönelik ambargolar için alternatif kaynak ve yerli üretim konularında  da tedbirler alındı.

Yerli ve milli silahlar sahaya damga vurdu!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin bütün paydaşlarıyla Başkanlık, vakıf  şirketleri, özel sektör firmaları, ilgili kamu kurumları, araştırma merkezleri,  üniversiteler ve teknoparklarla, her zaman olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda  da silahlı kuvvetlerin yanında olduğunu söyledi. Demir, "Helikopterimizden insansız hava araçlarımıza, akıllı  mühimmatlardan füzelere, piyade tüfeğinden zırhlı araçlarımıza ve elektronik harp  sistemlerimize varıncaya kadar Mehmetçik’in sahada ihtiyaç duyduğu ve kullandığı  sistemler çok büyük oranda yerli ve millidir, Türk mühendislerinin tasarladığı,  geliştirdiği ve ürettiği ürünlerdir." dedi. Türk savunma sanayisine ambargo uygulanacağına yönelik gelişmelere de  değinen Demir, şunları kaydetti:
  
"Bugünlerde Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında bazı ülkelerden  gelen ambargo, silah satış yasağı gibi kararlar bizi etkilemeyecektir. Bunlarla  ilgili analizlerimizi yaptık, alternatif kaynak ve yerli üretim gibi konular da  dahil gerekli tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. Bu operasyon ve bazı ülkelerden gelen bu sesler, savunma sanayisinde  son yıllardaki yerlileştirme çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez  daha göstermiştir. Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın  liderliğinde, haklı olduğumuz bu yoldan dönmeyecek, tam bağımsız savunma sanayisi  yolunda bütün engellemelere rağmen kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz."
  
Askerin güvenli intikalini sağlayan zırhlılar
   
TSK, Barış Pınarı Harekatı'nın başından bu yana envanterindeki yerli  ve milli savunma sanayisi ürünlerini etkin şekilde kullanıyor. Bu yıl envantere girmeye başlayan Vuran 4X4 hafif zırhlı taktik  tekerlekli yerli zırhlı araçları harekatta görev alıyor. Vuran; yüksek balistik,  mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip bulunuyor. Araçlar, güçlü motor ve  aktarma organlarıyla muharebe yüklü ağırlıkta yüksek hareket kabiliyetiyle görev  yapabiliyor. Taktik tekerlekli mayına karşı korumalı araç platformu Kirpi II de el  yapımı patlayıcı ve mayın gibi tuzaklara karşı içerisindeki personeli koruyor.  Yüksek koruma özelliklerine ek olarak geliştirilen Kirpi II, hem yol tutuşu hem  de personel konforuyla dikkati çekiyor. Araçlarda, uzaktan kumandalı zırhlı silah  istasyonu, keskin nis?ancı bulma sistemi, iç iletis?im sistemi, KBRN (kimyasal,  biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere kars?ı savunma) filtre sistemi gibi  donanımlar bulunuyor.


Hava görevleri onlara emanet
  
Milli orta sınıf keşif ve saldırı helikopteri Atak, 20 milimetre burum  topu, UMTAS füzesi, 70 milimetre güdümsüz roket ve Cirit füzesi gibi yerli  mühimmatlarıyla harekata katılan personele destek veriyor. Orta İrtifa Uzun Hava Kalış sınıfı İHA sistemi Anka-S, SATCOM özelliği  sayesinde binlerce kilometre öteden yapılan kontrollerle görevini yerine  getiriyor. Milli uydular üzerinden kontrol edilebilen Anka-S'nin görev menzili  binlerce kilometreye ulaşıyor. Anka-S'de milli kriptolu haberleşme sistemi, milli  olarak geliştirilen full HD çözünürlükte gece ve gündüz kamerası, düşük ışık  kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü sistemlerden oluşan keşif  gözetleme sistemiyle de bu alandaki ihtiyaçları karşılıyor. TSK envanterine giren ilk yerli ve milli SİHA sistemi Bayraktar TB2,  önceki iç güvenlik ve sınır ötesi harekatlarda olduğu gibi güvenlik güçlerine  destek oluyor. Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 saat 3 dakika ) süresi  ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorlarını kıran Bayraktar TB2, 55 kilogram faydalı  yük taşıyabiliyor, 150 kilometre haberleşme menziline sahip bulunuyor.

Karadaki ateş gücü tank, obüs, roket ve füzeler
  
Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra TSK'nın talepleri doğrultusunda  160'tan fazla M60T tankı "Fırat Modernizasyonu" uygulandı ve M60TM seviyesine  yükseltildi. Modernizasyon kapsamında Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Lazer  İkaz Sistemi, ek güç ünitesi, Akkor Pulat Aktif Koruma Sistemi, Tepes Teleskobik  Görüntüleme Sistemi, yangın bastırıcı elyaf gibi yerli sistemler entegre edilen  M60TM tankları, Barış  Pınarı Harekatı'nda görev alıyor. T-155 Fırtına Obüsü, 40 kilometre menzile kadar 155 milimetrelik  toplarla güçlü ateş desteği sağlıyor.
  
Bora Füzesi, 280 kilometre menzil ve 470 kilogram harp başlığı ile  önemli bir caydırıcılık sunarken; 122 milimetre Çok Namlulu Roketatar Sistemi, 40  kilometreye kadar roket atarak geniş bir alanın ateş altına alınmasına imkan  veriyor. Cirit füzesi de 8 kilometre menziliyle güvenlik güçlerinin elindeki  bir diğer yerli füze seçeneği olarak kullanılıyor.

Kamikaze Kargu da sahada
  
Yakın zamanda güvenlik güçlerinin envanterinde yer almaya başlayan çok  rotorlu vurucu (kamikaze) insansız hava aracı Kargu'dan Barış Pınarı Harekatı'nda  yararlanılıyor. Kargu, keşif ve gözetlemenin yanı sıra tespit ettiği hedefi dalış  yapıp kendini patlatarak imha edebiliyor. Envanterdeki bombaları akıllı hale getirip hedefleri hassas şekilde  vurmalarını sağlayan Lazer Güdüm Kiti ve Hassas Güdüm Kiti, önceki harekatlarda  olduğu gibi sahada önemli katkı sağlıyor. Serhat radarı, havan ve küçük roketlere karşı 10 kilometre menzile  kadar seyyar havan tespitine imkan veriyor. Güvenlik güçleri, muhabere sahasında ayrıca Türk savunma sanayisince  son dönemde geliştirilen MPT-76, KNT-76 ve MPT-55 gibi tüfekleri de yaygın  biçimde kullanıyor.

    Havaya uçuruldu!Barış Pınarı Harekâtı'ndan yeni fotoğraflar geliyor. Rasulayn ve Ayn el Arap'tan siyah dumanlar yükseldi, patlama sesleri duyuldu. Akçakale'de ise sevkiyat var.
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