Yeşil Dev (The Incredible Hulk) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Yeşil Dev (The Incredible Hulk) filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Louis Leterrier'in oturduğu film Türkiye'de vizyona girdiği tarihten itibaren 208.775 seyirci tarafından izlendi. Toplamda 1.583.715,00 TL hasılat elde eden film bu akşam ekrana geliyor.

Yeşil Dev (The Incredible Hulk) filmi başrol oyuncuları

Yeşil Dev (The Incredible Hulk) filminin başrollerinde Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt, Christina Cabot, Tim Blake Nelson ve Ty Burrell ve Jay Hunter yer alıyor.

Yeşil Dev (The Incredible Hulk) filmi konusu

Üzerinde çalıştığı projeye fazlasıyla önem veren bir bilim adamıdır kahramanımız Bruce Banner. Mevcut tüm hücrelerini zehirlemekte olan gama radyasyonuna karşı savaş açmıştır. Bu savaş dahilinde karşı bir kült geliştirmenin peşindedir. Kendi içinde dizginleyemediği bir öfkeyi saçan gücü serbest bırakmaya çalışır. Bu gücün adı Hulk’tır. Geride bıraktığı yaşamından ve bir zamanlar sevdiği kadından uzak kalan Bruce, bu saplantılı konumdan çıkmak için uğraş verirken yok edilme tehlikesi ile de karşı karşıyadır. General Thunderbolt Ross ve askeri bir makine onu ve gücünü yok etmenin peşindedir.