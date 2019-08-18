Yeşil Dev (The Incredible Hulk) filmi konusu ve başrol oyuncuları
Yeşil Dev filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2008 yılında vizyona giren Yeşil Dev (The Incredible Hulk) filminin yönetmen koltuğunda Louis Leterrier yer alıyor. Aksiyon, Fantastik türünde çekilen film Türkiye'de 208.775 seyirci tarafından izlenirken gişede elde ettiği hasılat ise 1.583.715,00 TL olarak açıklandı. Peki Yeşil Dev ( The Incredible Hulk) filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?
Yeşil Dev (The Incredible Hulk) filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Louis Leterrier'in oturduğu film Türkiye'de vizyona girdiği tarihten itibaren 208.775 seyirci tarafından izlendi. Toplamda 1.583.715,00 TL hasılat elde eden film bu akşam ekrana geliyor.
Yeşil Dev (The Incredible Hulk) filmi başrol oyuncuları
Yeşil Dev (The Incredible Hulk) filminin başrollerinde Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt, Christina Cabot, Tim Blake Nelson ve Ty Burrell ve Jay Hunter yer alıyor.
Yeşil Dev (The Incredible Hulk) filmi konusu
Üzerinde çalıştığı projeye fazlasıyla önem veren bir bilim adamıdır kahramanımız Bruce Banner. Mevcut tüm hücrelerini zehirlemekte olan gama radyasyonuna karşı savaş açmıştır. Bu savaş dahilinde karşı bir kült geliştirmenin peşindedir. Kendi içinde dizginleyemediği bir öfkeyi saçan gücü serbest bırakmaya çalışır. Bu gücün adı Hulk’tır. Geride bıraktığı yaşamından ve bir zamanlar sevdiği kadından uzak kalan Bruce, bu saplantılı konumdan çıkmak için uğraş verirken yok edilme tehlikesi ile de karşı karşıyadır. General Thunderbolt Ross ve askeri bir makine onu ve gücünü yok etmenin peşindedir.