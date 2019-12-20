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20.12.2019 - 23:56 | | Ferit ZENGİN

Son dakika | Yeşil kategoride aranan terörist yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik olarak düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde yer alan Avukat Oya Aslan ile örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yüksel Doğan isimli örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün silahlı propaganda birliği sorumlularından olduğu ileri sürülen ve 5 ayrı soruşturmadan hakkında yakalama kararı bulunan Avukat Doğan, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan aranan teröristler listesinde "yeşil kategori"de yer alıyordu.

Son dakika | Yeşil kategoride aranan terörist yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri, terör örgütü DHKP-C 'ye yönelik olarak sürdürdüğü çalışmalarda, Küçükçekmece'de örgüte ait olduğu belirlenen bir adresi tespit edip takibe aldı. Yapılan takip ve izlemelerde 3 yıldır örgüt tarafından hücre evi olarak kullanıldığı tespit edilen adrese dün akşam saatlerinde TEM antiterör timleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Oya Aslan ile Yüksel Doğan isimli şahıslar baskın yapılan adreste yakalanarak gözaltına alındı. Akşam saatlerinde gerçekleşen operasyonda yakalanan Oya Aslan’ın örgütün üst düzey sorumlularından olup, başta örgütün avukat yapılanması olmak üzere örgüte yönelik olarak yürütülen 5 farklı soruşturmadan yargılanan isimlerden olduğu öğrenildi.


Son dakika | Yeşil kategoride aranan terörist yakalandı


Aynı zamanda örgütün silahlı propaganda birliği sorumlularından olduğu ifade edilen ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer aldığı öğrenilen Avukat Aslan ile birlikte aynı adreste yakalanan Yüksel Doğan isimli örgüt mensubunun ise örgüt üyeliğinden kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.Gözaltına alınan aranan 2 DHKP-C li vatan caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken adreste ele geçirilen çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzemeye de el konulduğu öğrenildi.

 

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