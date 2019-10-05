Yeşil pasaportta 2 milyon olan kotanın 1 milyon 700 bini dolu

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, ilk imza sahibi olduğu paketle ilgili olarak Milliyet’e yaptığı açıklamada, “2 milyon kotanın bugün itibarıyla 3. dereceye kadar kamu görevlileri ve kanunda sayılan diğerleriyle 1 milyon 700 bini dolu. Bugün itibarıyla yaklaşık 40 bin avukat arkadaşımıza, eşine, çocuklarına bu pasaport hakkından yararlanma imkanı verilmektedir” dedi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, önceki gün emekli belediye başkanlarının da yeşil pasaport alması gerektiğini söylemiş, AK Parti’nin “yerel yönetimler yasa taslağı”nda bu konuya yer verdiğini belirtmişti.



Hususi pasaport olarak geçen yeşil pasaport, devlet adına çalışan bazı memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine veriliyor. Yeşil pasaportun süresi, bağlı olunan kurumdaki yöneticinin talebine ile en az 6 ay en fazla 5 yıl olmak üzere İçişleri Bakanlığı’nca belirleniyor. Ancak kamuda çalışan her memur yeşil pasaport almak için istenilen şartları taşımıyor.



Kimler alıyor?



Yeşil pasaportu, 1., 2. ve 3. dereceki kadrolu ve sözleşmeli devlet memurları, emekli bakanlar, emekli milletvekilleri, büyükşehir il ve ilçe başkanları, birinci dereceden emekli olan belediye başkanları, devlet sporcuları, belirli şartlara tabi olmak üzere özelleştirilen Türk Telekom ile Ziraat Bankası, Halk Bank ve Emlak Bankası çalışanları, 2017’de çıkan, “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” isimli yasa gereğince belirli ihracat oranlarını geçmiş iş insanları, yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına ve eşi alabiliyor.



Vizesiz giriş



Yeşil pasaport sahibi kişiler, birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlayabiliyor. Bordo pasaportla vizesiz girilebilen ülke sayısı 102 iken, yeşil pasaportla 160 ülkeye vizesiz giriş yapılabiliyor. Bu ülkeler arasında, Almanya, Avusturya, Belçika, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Vatikan, Yunanistan, Küba, Arjantin, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İsrail, Japonya, Rusya da bulunuyor.