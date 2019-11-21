Yeşil Yol konusu nedir? Yeşil Yol filmi oyuncuları
Frank Darabont'un yönetmenliğinde 2000 yılında vizyona giren Yeşil Yol filmi hala izlenmeye devam ediyor. Aynı zamanda kitabı da bulunan Yeşil Yol filminin konusu nedir? İşte Yeşil Yol filminin oyuncuları...
Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı Yeşil Yol filmi Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Birçok dalda ödül alan Yeşil Yol filminin konusu nedir?
YEŞİL YOL KONUSU
Yeşil Yol, bir hapishane görevlisi ile bir mahkumun öyküsünü anlatıyor. Paul Edgecomb'un hapishanedeki görevi, idama mahkum edilen mahkumları son yolculuklarına uğurlamaktır. Çalıştığı yıllar içerisinde yüzlerce mahkumu idam etmiştir. Bir gün John Coffey isimli korkutucu görünümlü bir adamla tanışır. Ancak Coffey'in bu ürkütücü görünümünün altında oldukça saf bir ruh yatmaktadır. Coffey, iki küçük kız çocuğunun katil davasında yargılanmaktadır. Coffey'in günden güne gün yüzüne çıkan dünya ötesi güçleri, karakteri hakkında yeni ipuçlarını anbean ortaya çıkaracaktır.
YEŞİL YOL OYUNCULARI
Tom Hanks Rolü : Paul Edgecomb
Michael Clarke Duncan Rolü : John Coffey
David Morse Rolü : Brutus "Brutal" Howell
Bonnie Hunt Rolü : Jan Edgecomb
Gary Sinise Rolü : Burt Hammersmith
James Cromwell Rolü : Warden Hal Moores
Michael Jeter Rolü : Eduard Delacroix