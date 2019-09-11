Yeşilçam’ın ‘sadık dostu’na veda

Asıl adı “Süleyman Başturan” olan Yeşilçam’ın en sevilen, takdir toplayan karakter oyuncularından, sanatçı ve çizer Süleyman Turan, 83 yaşında hayata veda etti. Komşuları Turan’ın evinin önündeki gazeteleri almaması üzerine polise haber verdi. Çilingirle eve giren polis usta oyuncunun cansız bedenini buldu. Turan’ın 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Yeşilçam’da “esas oğlan’ın sadı dostu” rolleriyle tanınan oyunculardan Süleyman Turan, 19 Kasım 1936’da İstanbul’un Kadıköy semtinde doğdu. Ortaokulu Kadıköy’de Haydarpaşa Lisesi’nde okudu. Ardından İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümünü üçüncü sınıfta bıraktıktan sonra gönüllü olarak Kore Savaşı’na katıldı. NATO askerleri arasında düzenlenen tiyatro yarışmasında birincilik kazandı. Bir süre dünyayı gezdikten sonra 1960’ların başında Türkiye’ye döndü. Bir yandan üniversiteden beri süren çizim çalışmalarını sürdürdü ve tiyatroya adım attı. Ancak sinemaya geçmek istiyordu ve Ses dergisinin düzenlediği ve “Bunun sinemaya girmek için nezih, doğru dürüst bir yol olduğunu düşünüyorum” cümlesiyle katıldığı yarışma ona bu imkânı sağladı. Yarışmayı kazanan isimlerden biri oldu. Ünlü yönetmen Osman Seden’in dikkatini çeken Turan, Türkan Şoray ve Tamer Yiğit’in rol aldığı ‘Sayın Bayan’ (1963) filmindeki küçük bir rolle sinemaya adım attı.

171 sinema filmi

1971’de “Sinemacı olarak Yılmaz Güney tam bir çığır açmıştır. Bir takım tabuları yıkabilen adamdır Türk sinemasında. Çok kocaman bir yeri vardır” dediği Yılmaz Güney’in yönettiği “Yarın Son Gündür”de rol aldı. Bu filmdeki rolü ona 9. Antalya Film Şenliği’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandırdı. Bir yıl sonra rol aldığı “Güllü”yle (1972) aynı ödülü aldı. Yeşilçam’ın düşüşe geçtiği dönemde filmlerde rol almak istedi ve çizerliğe döndü, karikatürlerini yayımladı, senaryo yazdı. Turan, 2003’te Antalya Film Festivali, 2014’te ise İstanbul Film Festivali Onur Ödülü’ne layık görüldü. Ardında 171 sinema filmi bırakan Süleyman Turan, askerlik sonrası bir süre yurt dışında yaşadı ve Tokyo’daki bir filmde figüran olarak rol aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk önemli tecrübesini Osman Seden’in yönettiği “Sayın Bayan” filminde yaşadı. Dergi ressamlığı ve karikatüristlik de yapan Turan’ın çizimleri uzun zaman “Akbaba” dergisinde yayımlandı. Akşam gazetesinde çizgi roman çizen sanatçı, bu romanların senaryolarını da yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Turan için taziye mesajında “Bugün vefat haberini aldığımız kıymetli tiyatro ve sinema oyuncusu Süleyman Turan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

ARKADAŞLARI ANLATTI

Yüzlerce sinema filminde ve dizide rol alan Süleyman Turan için sevenleri, meslektaşları sosyal medya hesaplarında başsağlığı mesajı yayınladı.

Kadir İnanır: Benim çok sevdiğim, kıymetli bir arkadaşımdı. Türk toplumuna verdiği katkılardan dolayı hepimizi çok onur kazandık. O her gittiği yerde güzel duygular saçan, güzel sözler söyleyen, herkesin sevdiği, hiç bir şeyi sorun yapmayan, hep içine atan, ressam, aktör, edebiyatçı, komple bir sanatçıydı. Biz onu çok seviyoruz. .

Ediz Hun: Çok yakındık. 1963’te beraber seçildik, beraber girdik sinemaya, bu yolculukta her daim birlikteydik. Sevdiğim, değer verdiğim arkadaşımdı, dostumdu.

Türkan Şoray: Çok çok üzüldüm, sevdiğim bir insandı. Sinemamızın önemli bir değerdi Süleyman. Her şeyden öte çok da iyi bir insandı, bir dosttu.

Hülya Koçyiğit: 1963’te Ses mecmuasının düzenlediği yarışmadan günümüze kadar dostluğumuz devam etti. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı.

Filiz Akın: Süleyman Turan on parmağında on marifet olan, öyle ki bazı senaryoları, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ikilisine bazı skeçleri bile yazmış, bazı dergilerde resimli roman çizmiş, aslında onunla ilk hatırlanan şey beyefendilik olan, ikinci çoğunlukla kötü adam oynamış olsa da çok iyi bir adamı, bir dostumuzu kaybettik

Selda Alkor: Çok severdim Süleyman Turan’ı. Çok kültürlüydü, onunla sohbet etmek her zaman keyifliydi.

Yusuf Sezgin: Yakın arkadaşımdı. 2 günde bir telefonlaşır, ayda bir İzzet Günay, Ediz Hun, Süleyman Saim Tekcan, Süleyman ve ben toplanırdık.

Müjde Ar: Yeşilçam’ın gerçek beyefendisi. Çok büyük bir oyuncuydu, harika bir insandı. Yeri asla dolmaz. Bundan sonra filmleriyle yaşayacak.