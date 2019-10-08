Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir, kaç yaşında ve kaç kilo verdi?

Verdiği kilolarla bambaşka birisi olan Yeşim Ceren Bozoğlu yeni dizisi Yüzleşme'de Zümrüt karakterini canlandırıyor. Peki Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?



Yeşim Ceren Bozoğlu 29 Temmuz 1974, Ankara doğumludur.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik “Kadınlar” adlı oyun ile Cumhuriyet Gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından yılın genç kadın oyuncusu seçildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.

Geniş Aile dizisinde Domuşuk Sevim karakterini canlandıran Bozoğlu’nun başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali’nde “en iyi film “ödülünü kazanan, Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi " Bahtıkara " da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girmişti.

Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynamıştır.

2007-2010 yılları arasında Sinan Çalışkanoğlu ile evlilik yapmıştır.

Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır.



YEŞİM CEREN BOZOĞLU KAÇ KİLO VERDİ?



Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, canlandırması gereken rollerin de etkisiyle bir ara 110 kiloya kadar çıktı. Önce diyet programları ile kilo vermeye başladı, girdiği mide küçültme ameliyatının da yardımıyla 58 kilo verdi.

YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

O Hayat Benim - 2014-2015 - Nuran

Güldür Güldür Show-2013-Oya

Bebek İşi - 2013 (Rahşan)

Aldırma Gönül - 2013 - Petek Esrik

Elde Var Hayat: Sınav - 2012 - Müdür muavini Zehra Öğretmen (Konuk oyuncu)

Ateşin Düştüğü Yer - 2012

Elde Var Hayat - 2011 - Müdür muavini Zehra Öğretmen

Canım Babam - 2011 - Alev

Geniş Aile - 2009-2011 - Sevim

Bahtı Kara - 2009

Yüreğine Sor - 2009

Deli Deli Olma - 2008

Kirpi - 2008 - Dilarasu

Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006

Eve Dönüş - 2006

Polis - 2006

Doktorlar - 2006 - Fikret Eralp

Beşinci Boyut-Bir Annenin Zor Günleri - 2005 - Zehra

Alanya Almanya - 2005

The İmam - 2005

Öteki Gece - 2005

Avrupa Yakası - 2004 - Zuhal

Meleğin Düşüşü - 2004

Bir Aşk Hikayesi - 2004

İki Genç Kız - 2004

Arapsaçı - 2004

Günahım Neydi Allahım - 2003

Sultan Makamı - 2003

Azad - 2002 - Göze

Gülbeyaz - 2002 - Meryem

İngiliz Kemal - 2001

Yeditepe İstanbul - 2001 - Nilgün

Gece Martıları - 2000

Sıcak Saatler - 1998