Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir, kaç yaşında ve kaç kilo verdi?
Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bugün ilginç bir haberle gündeme geldi. Son olarak Yüzleşme dizisiyle karşımıza çıkmaya başlayan güzel oyuncu, bir hayranının Instagram'daki yorumu sonrası hakkında en çok arama yapılan isimlerden biri oldu. Peki Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir, kaç yaşında ve kaç kilo verdi?
Verdiği kilolarla bambaşka birisi olan Yeşim Ceren Bozoğlu yeni dizisi Yüzleşme'de Zümrüt karakterini canlandırıyor. Peki Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?
Yeşim Ceren Bozoğlu 29 Temmuz 1974, Ankara doğumludur.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik “Kadınlar” adlı oyun ile Cumhuriyet Gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından yılın genç kadın oyuncusu seçildi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.
Geniş Aile dizisinde Domuşuk Sevim karakterini canlandıran Bozoğlu’nun başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali’nde “en iyi film “ödülünü kazanan, Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi " Bahtıkara " da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girmişti.
Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynamıştır.
2007-2010 yılları arasında Sinan Çalışkanoğlu ile evlilik yapmıştır.
Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır.
YEŞİM CEREN BOZOĞLU KAÇ KİLO VERDİ?
Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, canlandırması gereken rollerin de etkisiyle bir ara 110 kiloya kadar çıktı. Önce diyet programları ile kilo vermeye başladı, girdiği mide küçültme ameliyatının da yardımıyla 58 kilo verdi.
YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
O Hayat Benim - 2014-2015 - Nuran
Güldür Güldür Show-2013-Oya
Bebek İşi - 2013 (Rahşan)
Aldırma Gönül - 2013 - Petek Esrik
Elde Var Hayat: Sınav - 2012 - Müdür muavini Zehra Öğretmen (Konuk oyuncu)
Ateşin Düştüğü Yer - 2012
Elde Var Hayat - 2011 - Müdür muavini Zehra Öğretmen
Canım Babam - 2011 - Alev
Geniş Aile - 2009-2011 - Sevim
Bahtı Kara - 2009
Yüreğine Sor - 2009
Deli Deli Olma - 2008
Kirpi - 2008 - Dilarasu
Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006
Eve Dönüş - 2006
Polis - 2006
Doktorlar - 2006 - Fikret Eralp
Beşinci Boyut-Bir Annenin Zor Günleri - 2005 - Zehra
Alanya Almanya - 2005
The İmam - 2005
Öteki Gece - 2005
Avrupa Yakası - 2004 - Zuhal
Meleğin Düşüşü - 2004
Bir Aşk Hikayesi - 2004
İki Genç Kız - 2004
Arapsaçı - 2004
Günahım Neydi Allahım - 2003
Sultan Makamı - 2003
Azad - 2002 - Göze
Gülbeyaz - 2002 - Meryem
İngiliz Kemal - 2001
Yeditepe İstanbul - 2001 - Nilgün
Gece Martıları - 2000
Sıcak Saatler - 1998