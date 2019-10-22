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22.10.2019 - 15:38 |

Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Max öldü

2012 Yetenek Sizsiniz Türkiye'de birincisi olan Max hayatını kaybetti.

Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Max öldü

Eğitmeni Ali Yeşilırmak Facebook sayfasından Max'in ölüm haberini yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Söylenecek çok söz olmakla birlikte şu an hiç bir kelime kalmadı söylenecek.. O Evladım, Canım, Kanım...

Dün son yolculuğuna uğurladık MAX’i...

Gözünü açtığında beni gördü, son nefesinde de kucağımdaydı..

Bana, bize, bu ülkeye yaşattıkları ve kattıkları için; dostluğu, kardeşliği ve evlatlığı için MAX’e sonsuz teşekkür ederim. İyi ki bizim oğlumuzdun, huzur içinde uyu..."

11 yaşındaki çocuğa o hareketi yapınca meydan dayağı yediManisa’da oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, esnaf ve çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildikten sonra polise teslim edildi.
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