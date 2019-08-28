Yiğitcan Ergin Kimdir? Kaç yaşında?

Arka Sokaklar 14. sezonuyla seyircisine merhaba demeye hazırlanıyor. Yeni sezonda kadroya ise 3 isim dahil oluyor. Bu isimler Gamze Topuz, Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü... Şu sıralar en çok aratılan isim ise Yiğitcan Ergin... İşte genç oyuncu hakkındaki bilgiler...

YİĞİTCAN ERGİN KİMDİR?

Yiğitcan Ergin, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kamera karşısına ilk kez Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir, Sezin Akbaşoğulları, Barış Arduç, Sarp Akakya ve Seçkin Özdemir gibi isimlerin rol aldığı Racon Ailem İçin dizisiyle çıktı. 2017’de vizyona giren ve aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan Kötü Çocuk filmiyle ilk beyaz perde deneyimini yaşadı. Yine 2017 Temmuz ayında yayın hayatına başlayan, başrollerinde Murat Ünalmış, Ayşe Çiğdem Batur, Tuvana Türkay isimlerinin yer aldığı Deli Gönül isimli diziye 3. bölümde Selim karakteriyle dahil oldu.