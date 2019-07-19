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19.07.2019 - 13:11| DHA

Yıkılma riski olan ev için akılalmaz önlem!

Sinop’ta, çökme riski taşıdığı belirlenen 2 katlı tarihi ahşap bina için mahalleli, önlem almaya çalıştı. Ahşap binayı halatla bağlayan mahalleli, evin restore edilmesini istedi.

Yıkılma riski olan ev için akılalmaz önlem!
Yıkılma riski olan ev için akılalmaz önlem!
Yıkılma riski olan ev için akılalmaz önlem!
Yıkılma riski olan ev için akılalmaz önlem!
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Yeni Mahalle'deki 2 katlı tarihi ahşap evin çökme riski olduğu ortaya çıktı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca tescil edilip koruma altına alınan evin yıkılma riskini öğrenen çevredekiler, önlem almaya çalıştı. Mahalle sakinleri, evin kopmak üzere olan ahşap parçası ana gövdeye halatla bağladı. Mahalleli, önlem alınıp evin restore edilmesini istedi. 

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