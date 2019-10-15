Yıkılmalarına ramak kaldı!

Yıllardır süregelen ihmalkarlık nedeniyle Mevlanakapı’daki kara surları güçlükle ayakta duruyor. Definecilerin talanı yüzünden çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan surlar, Silivri’deki depremde de zararg gördü. Depremin ardından duvarlarda çatlaklar ve taşların döküldüğü ortaya çıktı. Sulukule bölgesindeki surlarda oluşan derin çatlakların ardından Mevlanakapı’da ortaya çıkan görüntü ise en küçük bir sarsıntıda bile yıkımlar yaşanacağını gözler önüne seriyor. Sur çevresindeki 500 metre koruma bandı ise hiçe sayılıyor.

Görüntüleri Milliyet’e yorumlayan Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin ise “5. yüzyılda inşa edilen çift duvarlı İstanbul Kara Surları’nın ulaşılabilir kot seviyesine, defineciler damgalı Bizans tuğlalarını sökmek için zarar vermiş durumda. Alt kot seviyelerinde yapılan bu tahribatlar taşıyıcı strüktürü etkilediği için surlar yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Savunma kulelerinin kötü durumu da yüreklerimizi kanatmakta” uyarısında bulundu.

Şahin, İBB üst yönetiminin ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’nın surlarla ilgili acil önlem alması gerektiğini belirterek şöyle dedi:

Bulunmaz bir hazine

“Yeni İBB yönetimi turizme ve ülke tanıtımına katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesine öncülük etmeli. Derneğimiz sınırsız destek verecektir. Dünyanın en önemli fethine şahit olmuş Dünya Mirası 1600 yıllık anıtsal abidemizde, çalışmalara acilen başlanılmaz ise olası büyük depremden önce talihsiz kaderiyle birlikte yıkılacaktır. Antik şehri sınırlayan bir öge olarak ortaçağdan kalan bölümler var. Elimizde bulunmaz bir hazine söz konusu ancak biz bu hazineyi koruyamıyoruz.”