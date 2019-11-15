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15.11.2019 - 12:45 | | DHA

Yıkımına başlanan binanın duvarı çöktü! 1 kişi altında kaldı

Beyoğlu'nda risk nedeniyle yıkımına başlanan binanın duvarının çökmesi sorucu 1 kişi yaralandı.

Yıkımına başlanan binanın duvarı çöktü! 1 kişi altında kaldı

İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar oluşan Ayhan Işık Sokak'taki tarihi binanın yıkımına karar verilmişti. Binanın yıkımına geçtiğimiz hafta başlandı. Bugün de yapılan çalışmalar sırasında duvarda çökme meydana geldi. Duvar altında kalan 1 kişi enkaz altından çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

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