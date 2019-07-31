Yılanı vurmak isterken hamile eşini öldürdü... Şaşırtan karar!

Olay, dün sabah saatlerinde Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkiinde meydana geldi. Suriye uyruklu Ali El Arid, ailesiyle birlikte yaklaşık 10 gün önce Hacı Murat K.’ye (28) ait çiftlikte çalışmaya başladı. Arid, dün sabah saatlerinde bahçede kurdukları kapana yılanın sıkıştığını fark etti.



Yılanı vurmak için eve girip, duvarda asılı olan av tüfeğini alan Arid, iddiaya göre yanlışlıkla tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, 6,5 aylık hamile eşi Zeynep El Arid'in sırtına isabet etti. 2 çocuk annesi Zeynep El Arid, kanlar içinde yere yığıldı.

Ali El Arid, eşini, komşularının yardımıyla otomobille Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Zeynep El Arid, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Zeynep El Arid'in cenazesinin defnedilmek üzere Suriye'ye gönderileceği belirtildi. Gözaltına alınan Ali El Arid ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.