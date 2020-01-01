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01.01.2020 - 15:15 | | DHA

Yılbaşı akşamı iğrenç taciz kamerada!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, marketten çıkan E.İ. (39) adlı kadını takip edip, evinin kapısında elle taciz eden S.E., kaçtı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak S.E.'yi yakaladı.

Yılbaşı akşamı iğrenç taciz kamerada!

Olay, dün akşam saatlerinde, Derince ilçesi Esentepe Mahallesi Alçiçek Sokak'ta meydana geldi. Evinin yakınındaki marketten alışveriş yaptıktan sonra evine dönmek için yola çıkan E.İ.'nin arkasından koşarak gelen kişi, kadına seslendi. Evinin kapısının önünde arkasını dönen E.İ., bu kişinin elle tacizine uğradı. E.İ., tacizciye tokat atıp bağırdı. Sesleri duyarak evden çıkan E.İ'nin eşi, kaçan tacizcinin peşine düştü. Ancak sonuç alamadı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin 'uyuşturucu madde kullanma', 'kasten yaralama ve taksirle yaralama' suçlarından toplam 5 suç kaydı bulunan S.E. olduğunu belirledi. Polis, yapılan çalışmayla S.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

S.E.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Yılbaşı akşamı iğrenç taciz kamerada!Kocaeli’nin Derince ilçesinde, marketten çıkan E.İ. (39) adlı kadını takip edip, evinin kapısında elle taciz eden S.E., kaçtı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak S.E.'yi yakaladı.
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