Yılbaşı alarmı

Yılbaşı tedbirleri kapsamında ülke genelinde emniyet ve jandarmadan 317 bin 121 personel güvenliği sağlamak için sahada olacak. İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yılbaşına huzur içinde girmesini sağlamak için güvenlik tedbirlerini artırdı. Bugün başlayan yılbaşı tedbirleri kapsamında, 233 bin 723’ü emniyet, 83 bin 398’i jandarma olmak üzere 317 bin 121 personel yurt genelinde görev yapacak.

Kara, hava, deniz

Önlemler kapsamında hava ve denizden denetimlere ağırlık verilecek. 716 hava ve deniz aracıyla denetim gerçekleştirilecek. Ayrıca 650 dedektör köpeği de yılbaşı tedbirleri kapsamında görev alacak. 81 ilin valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla “Yılbaşı Tedbirleri” konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, vatandaşların yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, havaalanı, otobüs, minibüs terminali, tren garı istasyonu, pazar yerleri, umuma açık yerlerde güvenlik tedbirleri ve devriye uygulamaları artırılacak.

Güvenli seyahat

Kış turizminin yoğun yaşandığı yerler ile Doğu Ekspresi gibi turizm taşımacılığında büyük ilgi gören tren hatlarında, gara giriş ve çıkış noktalarında ilave güvenlik tedbirleri planlanması, yabancıların güvenli seyahat etmeleri sağlanacak. Personelin, başta cep telefonu olmak üzere dikkat dağıtıcı her türlü materyalden uzak durması konusunda uyarılarak sadece görevlerine odaklanmaları sağlanacak.

İstanbul’da 60 bin 716 güvenlik görevlisi

İstanbul’da yılbaşında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Kentte 8’i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip ve ülke genelinde görev alacak kolluk kuvvetlerinin beşte birine denk gelen 60 bin 716 güvenlik görevlisi sahada olacak. İstanbul Valiliği, yılbaşı günü ve gecesinde asayiş için güvenlik güçleri ve yerel yönetimlerle sürdürülen hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, “42 bin 545 polisimiz, 7 bin 83 jandarma, 347 Sahil Güvenlik personelinden oluşan sahil güvenlik gücümüz, AFAD, AKOM, zabıta, çevre sağlığı ve il sağlık kuruluşlarımız, kara, deniz, raylı sistemler ve havayolu ulaşımında görevli kurumlarımızın bütün ekipleri, valiliğimiz koordinasyonuyla görev başında olacaktır” denildi.

Alkol ve gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülme riskine karşı denetimlere hız verdiklerini ifade etti. Pakdemirli, “Tüketicilerin güvenliği ve haksız rekabetin önlenmesi için alkollü içki satış ve tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırılmasına yönelik 81 ildeki Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerini talimatlandırdık” dedi. Vatandaşların gıdayla ilgili şüpheli gördükleri durumları Alo 174 Gıda Hattı’nı arayarak bildirebileceklerine dikkati çeken Pakdemirli, bu kapsamda 2019’da 51 binden fazla cezai işlem uygulandığını belirtti.

Aranan 1320 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yılbaşı öncesi eş zamanlı gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur” uygulamasında aranan bin 320 kişi yakalandı, 9’u çocuk olmak üzere 81 kayıp bulundu, 1052 araç trafikten men edildi ve aranan 176 araç bulundu. Uygulamada silah, uyuşturucu, 4 bin 268 litre kaçak ve sahte içki ele geçti.