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16.12.2019 - 16:02 |

Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman, 1 Ocak tatil mi?

2019'un son günleri... Yılbaşına çok az bir zaman kaldı. Peki, bu yıl yılbaşı hangi güne denk geliyor? 31 Aralık 2019 tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman, 1 Ocak tatil mi?

2019'un sonuna gelirken yılbaşı tatili de merakla bekleniyor. Bu yıl yılbaşı hangi güne denk geliyor? Hafta sonu ile yılbaşı tatili birleşecek mi? İşte 31 Aralık 2019 ve yılbaşı tatilinin tarihi...

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 1 OCAK TATİL Mİ?

Bu yıl yılbaşı tatili hafta içine denk geliyor. 31 Aralık 2019 Salı günü, 1 Ocak 2010 ise Çarşamba günü.

31 Aralık 2019 resmi tatil kabul edilmiyor. Yılbaşı tatili sadece 1 Ocak 2020 gününü kapsıyor. Bu durumda tüm kamu kurum ve kuruluşları 1 Ocak 2020'de yılbaşı tatili yapacak.

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